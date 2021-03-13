Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров провалили четвертый турнир, организованный Магнусом Карлсеном

По итогам предварительной стадии онлайн-турнира по быстрым шахматам Magnus Carlsen Invitational азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов не смогли пробиться в четвертьфинал и завершили выступление.

Вполне удачно сыграв в первых пяти турах квалификации, во второй день и Шахрияр, и Теймур сыграли неудачно. Перед последним днем квалификации Мамедъяров занимал 11-е место, а Раджабов – 12-е.

В понедельник обоим нашим шахматистам необходимо было отыграть отставание от 8-го места, чтобы пробиться в четвертьфинал. Но сделать это так и не удалось.

Теймур Раджабов после 10 туров имел 4,5 очка. В последний игровой день квалификации он обыграл испанца Давида Антона Гихарро, сыграл вничью со шведом Нильсом Гранделиусом, затем заключил мир с Шахрияром Мамедъяровым и россиянином Яном Непомнящим, а также уступил российскому гроссмейстеру Сергею Карякину. С 7 очками Теймур занял 11-е место, не сумев пробиться в первую восьмерку.

Шахрияр Мамедъяров, имея после 10 туров 4 очка, начал третий день квалификации с поражения от Яна Непомнящего. Затем он обыграл Сергея Карякина и сыграл вничью с Раджабовым. Увы, в 14-м и 15-м турах Шахрияр сыграл вничью с аргентинцем Аланом Пичотом и американцем Уэсли Со. С 6,5 очка Мамедъяров занял 12-е место и тоже не смог пробиться в плей-офф.

По итогам квалификации 1-е место занял хозяин соревнований Магнус Карлсен, набравший 10,5 очка.

Напомним, Magnus Carlsen Invitational – это четвертый турнир в серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Теймур Раджабов участвовал во всех предыдущих турнирах. Второе соревнование он выиграл, уверенно обыграв в финале Ароняна. Тем самым Раджабов гарантировал себе участие в финальном соревновании, которое пройдет в сентябре. Помимо этого, в третьем турнире Теймур занял 3-е место.