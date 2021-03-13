Президент США Джо Байден планирует первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это поможет оплатить долгосрочную экономическую программу поддержки в рамках пандемии.

В отличие от пакета экономической помощи на $1,9 трлн, данная инициатива будет более масштабной. Белый дом предложит повышение налогов, которое было озвучено в предвыборной президентской программе Байдена. Также ожидается отмена закона Трампа о преференции корпорациям и состоятельным людям, пишет РБК.