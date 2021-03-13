Байден запланировал масштабное повышение налогов в США впервые с 1993 года
Президент США Джо Байден планирует первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это поможет оплатить долгосрочную экономическую программу поддержки в рамках пандемии.
В отличие от пакета экономической помощи на $1,9 трлн, данная инициатива будет более масштабной. Белый дом предложит повышение налогов, которое было озвучено в предвыборной президентской программе Байдена. Также ожидается отмена закона Трампа о преференции корпорациям и состоятельным людям, пишет РБК.
Для администрации Байдена запланированные изменения — это возможность не только профинансировать ключевые инициативы, но и устранить то, что демократы называют несовершенствами налоговой системы, пишет Bloomberg.
По словам бывшего экономического советника президента Сары Бьянки, Байден сфокусировался на борьбе с неравенством между обыкновенными рабочими и богачами.
Согласно анализу налогового плана Байдена, который провел аналитический центр Tax Policy Center, предлагаемые президентом меры могут принести $2,1 трлн в течение десяти лет. Источники Bloomberg считают, что общий объем экономической программы Байдена составит от $2 трлн до $4 трлн. Новые налоговые правила, вероятно, вступят в силу в 2022 году.