Алиевы вошли в Азыхскую пещеру фото; видео
Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский и Ходжавендский районы.
В ходе визита президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Гадруте.
Также президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Азыхскую пещеру.
«Село Азых - древнее азербайджанское село. Древнее поселение. И природа здесь тоже очень красивая... Мы находимся у входа в Азыхскую пещеру. Мы поднялись примерно на 800 ступенек... Эта пещера была обнаружена азербайджанским ученым, археологом Мамедали Гусейновым в 1960 году, и с тех пор здесь проводятся исследования. Это одно из древних человеческих поселений (стоянок) в мире. Оно принадлежит истории Азербайджана, это наше историческое сокровище.
Армения незаконно вела раскопки в этой пещере. Незаконно привозили ученых из-за границы. Они нанесли большой ущерб этой пещере и нашему историческому наследию. Они заплатят за весь этот ущерб. Мы заставим их. Пещеру Азых обнаружил азербайджанский ученый. Пещера Азых находится в Азербайджане, и отныне азербайджанские ученые и приглашаемые ими зарубежные ученые будут проводить здесь исследования на законных основаниях», - сказал глава государства.
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Азыхская пещера — комплекс из шести пещер у села Азых в Ходжавендском районе Азербайджана. Палеонтологическая стоянка в Азыхской пещере была обнаружена в 1960 году археологом, доктором исторических наук, профессором Мамедали Гусейновым. Во время исследований в 1968 году в Азыхской пещере была найдена нижняя челюсть пренеандертальца – азыхантропа, жившего в ашельский период. В ходе исследования выяснилось, что азыхантроп (так назвали этого человека) жил здесь 350-400 тысяч лет назад. В процессе раскопок было выявлено 10 культурных слоев, которые свидетельствуют о том, что первобытные люди жили здесь в течение длительного периода. Населявшие пещеру люди занимались собирательством, охотой и рыболовством. В течение многолетних исследований в пещере были обнаружены первобытные орудия труда. Кроме них, в Азыхской пещере были обнаружены кости доисторических животных - пещерных медведей, саблезубых тигров и других.