Также президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Азыхскую пещеру.

«Село Азых - древнее азербайджанское село. Древнее поселение. И природа здесь тоже очень красивая... Мы находимся у входа в Азыхскую пещеру. Мы поднялись примерно на 800 ступенек... Эта пещера была обнаружена азербайджанским ученым, археологом Мамедали Гусейновым в 1960 году, и с тех пор здесь проводятся исследования. Это одно из древних человеческих поселений (стоянок) в мире. Оно принадлежит истории Азербайджана, это наше историческое сокровище.

Армения незаконно вела раскопки в этой пещере. Незаконно привозили ученых из-за границы. Они нанесли большой ущерб этой пещере и нашему историческому наследию. Они заплатят за весь этот ущерб. Мы заставим их. Пещеру Азых обнаружил азербайджанский ученый. Пещера Азых находится в Азербайджане, и отныне азербайджанские ученые и приглашаемые ими зарубежные ученые будут проводить здесь исследования на законных основаниях», - сказал глава государства.