Бурджанадзе сказала, кто может наладить отношения России и Грузии

Российско-грузинские отношения наладить может только президент РФ Владимир Путин, считает бывший спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе.

"Безусловно, у нас очень серьезные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно, негативно тоже, на российско-грузинские отношения - это, действительно, Владимир Путин", - сказала Бурджанадзе в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Бурджанадзе, как бы не было сложно, разговаривать с Россией нужно: "Если люди хотят реально изменить российско-грузинскую политику, то они должны разговаривать с тем, кто может на нее реально повлиять".