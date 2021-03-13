В NASA вычислили, когда наступит последний день на Земле

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно с японскими учеными из Университета Тохо смогли выяснить точную дату конца света.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience. Из них следует, что солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли через миллиард лет, таким образом конец света наступит в 1 000 002 021 году, передает Радио Sputnik.

Американские и японские исследователи проводили расчеты не менее 400 тыс раз, чтобы убедиться в их точности. Причиной апокалипсиса станет испарение всего кислорода в атмосфере.