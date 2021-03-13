В Турции археологи при обследовании одной из древних пещер на севере страны обнаружили целый набор каменных инструментов X тысячелетия до нашей эры.

Предыдущие исследования уже доказали, что здесь существовало человеческое поселение. Люди жили тут в тот же период времени, когда на юго-востоке современной Турции, в местечке Гебеклитепе, появилось поселение, считающееся на сегодняшний день древнейшим в мире.

Однако если часть первых людей предпочитала жить в домах, то другие облюбовали для этого пещеры. В одной из этих пещер археологи и наткнулись на аккуратно сложенные примитивные каменные орудия труда, изготовленные из обсидиана и кремня. Самым любопытным оказался тот факт, что не все из найденных инструментов были изготовлены в данном регионе. Некоторые были принесены издалека. Это позволяет учёным больше узнать об образе жизни древнего населения этой местности, которое, очевидно, имело налаженные связи с другими районами нынешней Турции.

Всего археологи нашли чуть более сотни орудий труда, некоторые из них, судя по анализу, являются самыми старыми инструментами, которые когда-либо находили на данной территории.