Познер назвал имя «развалившего» Советский Союз политика

Политиком, который покончил с Советским Союзом, был первый президент России Борис Ельцин, считает телеведущий Владимир Познер.



В публикации на сайте «Познер Online» телеведущий отметил, что первый президент СССР Михаил Горбачев, которого многие винят в развале Союза, на самом деле просто хотел сохранить Советский Союз, но не смог это сделать по той причине, что государство на тот момент находилось в процессе распада.

«Но все-таки не он покончил с Советским Союзом, а Борис Николаевич Ельцин в Беловежской пуще. Так что это надо бы помнить, мне кажется», - цитирует «Московский комсомолец» Познера.

По мнению телеведущего, Горбачев хотел, что СССР стал страной, где не будут преследовать людей по политическим мотивам и не будут запрещать «крамольные» произведения искусства.