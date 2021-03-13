Генпрокуратура заявила об аресте генерала Ровшана Акперова

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, в ведомстве заявили, что информация об аресте генерала Р.Акперова соответствует действительности.

В Генпрокуратуре отметили, что общественности будет предоставлена более подробная информация.

Отметим, что Ровшан Акперов являлся командиром легендарной бригады №777, участвовал в предотвращении госпереворота в 1995 году, впоследствии стал командующим армейским корпусом. Р.Акперов был уволен из Минобороны Азербайджана в первые дни Второй карабахской войны.