09:18

Bolt, ведущая европейская транспортная платформа, запускает службу доставки еды Bolt Food в Баку. В течение, как минимум одного месяца плата за доставку отсутствует, клиенты будут платить только за заказанную еду.

«У Bolt сотни тысяч клиентов в Азербайджане, и доставка еды уже долгое время является самым популярным запросом. Инфраструктура и опыт, которые мы накопили в нашем глобальном бизнесе по перевозке пассажиров, дают нам хорошую платформу для расширения наших услуг», - сказал Кямран Самадли, региональный менеджер Bolt Food oв Азербайджане. Для заказа еды, пользователь должен загрузить приложение Bolt Food на свой смартфон, где он сможет увидеть рестораны и их меню, доступные в приложении. Перед тем, как подтвердить заказ, приложение показывает пользователям цену и приблизительный срок доставки. Для оплаты заказа, пользователь должен ввести данные своей банковской карты в приложении или заплатить наличными непосредственно курьеру в момент доставки заказа.

«Наш бизнес по перевозке пассажиров основан на эффективности, поэтому мы можем предложить нашим водителям и пассажирам самые выгодные предложения на рынке. Мы стремимся привнести этот образ мышления в службу доставки еды и предложить более низкую цену доставки по сравнению с другими платформами, при этом обеспечивая нашим курьерам лучшую поддержку. Для ресторанов, работающих с Bolt Food, ценность заключается в нашей базе постоянных клиентов - людей, которые уже любят и доверяют бренду», - добавил Кямран. На данный момент, заказать еду возможно из более чем 250 ресторанов и продуктовых магазинов в Баку, среди них: Meating Point, Paul, Kofteci Ramiz, Bella Pizza, Ajdaha Doner, Rahat Market, Tuk-Tuk и другие. В настоящее время, возможна доставка в юго-западную часть Баку и его периферию. Bolt планирует ежедневно добавлять в приложение новые рестораны и розничные магазины и в ближайшие месяцы будет постепенно расширять зону доставки.