Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Баку фото
Bolt, ведущая европейская транспортная платформа, запускает службу доставки еды Bolt Food в Баку. В течение, как минимум одного месяца плата за доставку отсутствует, клиенты будут платить только за заказанную еду.
«У Bolt сотни тысяч клиентов в Азербайджане, и доставка еды уже долгое время является самым популярным запросом. Инфраструктура и опыт, которые мы накопили в нашем глобальном бизнесе по перевозке пассажиров, дают нам хорошую платформу для расширения наших услуг», - сказал Кямран Самадли, региональный менеджер Bolt Food oв Азербайджане.
Для заказа еды, пользователь должен загрузить приложение Bolt Food на свой смартфон, где он сможет увидеть рестораны и их меню, доступные в приложении. Перед тем, как подтвердить заказ, приложение показывает пользователям цену и приблизительный срок доставки. Для оплаты заказа, пользователь должен ввести данные своей банковской карты в приложении или заплатить наличными непосредственно курьеру в момент доставки заказа.
«Наш бизнес по перевозке пассажиров основан на эффективности, поэтому мы можем предложить нашим водителям и пассажирам самые выгодные предложения на рынке. Мы стремимся привнести этот образ мышления в службу доставки еды и предложить более низкую цену доставки по сравнению с другими платформами, при этом обеспечивая нашим курьерам лучшую поддержку. Для ресторанов, работающих с Bolt Food, ценность заключается в нашей базе постоянных клиентов - людей, которые уже любят и доверяют бренду», - добавил Кямран.
На данный момент, заказать еду возможно из более чем 250 ресторанов и продуктовых магазинов в Баку, среди них: Meating Point, Paul, Kofteci Ramiz, Bella Pizza, Ajdaha Doner, Rahat Market, Tuk-Tuk и другие. В настоящее время, возможна доставка в юго-западную часть Баку и его периферию. Bolt планирует ежедневно добавлять в приложение новые рестораны и розничные магазины и в ближайшие месяцы будет постепенно расширять зону доставки.
В приложении покупатели могут выбрать бесконтактную доставку: клиент может указать в приложении место, где курьер может оставить еду по прибытии. Всем курьерам Bolt регулярно напоминают о соблюдении всех правил местных органов здравоохранения и о дезинфекции сумок, в которые регулярно перевозится еда.
Bolt имеет больше 50 миллионов пользователей в более чем 40 странах мира. Bolt Food впервые был запущен в Эстонии в августе 2019 года и теперь доступен в 18 странах и 35 городах Европы и Африки.
Рестораны и курьеры могут зарегистрироваться на food.bolt.eu.