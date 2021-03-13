Премьер-министр Грузии: «Наша цель - стать членом НАТО»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал о своем официальном визите в Брюссель в Twitter, передает Грузия Online.

«Мы встретимся с высшими представителями Бельгии, Европейского Союза и НАТО. Прогресс, достигнутый Грузией, действительно замечателен, поскольку мы продолжаем продвигаться по европейскому и евроатлантическому пути. Наша конечная цель - стать членом ЕС и НАТО», - написал Ираклий Гарибашвили.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и правительственная делегация страны пребывают с рабочим визитом в Бельгии.