Убийце азербайджанца изменили статью на более тяжкую

В российском городе Иваново суд присяжных 15 марта признал Анатолия Грудистова виновным в умышленном убийстве гражданина Азербайджана, но заслуживающим снисхождения, пишет издание «Ивановские новости».

Издание напоминает, что повторное рассмотрение уголовного дела Грудистова начали 25 февраля. Стрельба у ночного клуба «Рокко» произошла 28 июля 2019 года. Грудистов застрелил молодого гражданина Азербайджана. Обвинение настаивало, чтобы его осудили по статье 105 части 1 и дали 9 лет и 10 месяцев колонии. Защита настаивала на причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), говоря, что выстрел был случайным.

8 июля 2020 года Ленинский районный суд по вердикту присяжных приговорил 35-летнего Грудистова к полутора годам ограничения свободы и освободил от наказания, зачтя год, проведенный в СИЗО. Защите все-таки удалось убедить присяжных в том, что Грудистов совершил убийство по неосторожности.

Теперь присяжные изменили статью на более тяжкую. Новый приговор в ближайшее время вынесет Грудистову суд.