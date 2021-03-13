Нефть дешевеет из-за новой волны карантинных мер
Цены на нефть снижаются во вторник на фоне новой волны карантинных мер в Европе в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В ряде штатов США, включая Нью-Джерси и Мичиган, количество новых случаев COVID-19 также растет, и распространение этого тренда на другие регионы США может перечеркнуть усилия властей по открытию экономики, отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.
"Вакцинация движется хорошо, но краткосрочные риски остаются высокими", - цитирует эксперта MarketWatch.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $68,39 за баррель, что на $0,49 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,34 (0,5%) - до $68,88 за баррель, хотя в течение сессии их цена поднималась выше $70 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,94 за баррель, что на $0,43 (0,66%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $0,22 (0,3%) - до $65,39 за баррель.