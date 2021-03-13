Нефть дешевеет из-за новой волны карантинных мер

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне новой волны карантинных мер в Европе в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В ряде штатов США, включая Нью-Джерси и Мичиган, количество новых случаев COVID-19 также растет, и распространение этого тренда на другие регионы США может перечеркнуть усилия властей по открытию экономики, отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.