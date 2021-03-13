Эмин Агаларов: Crocus Group расширит бизнес в Азербайджане

«В Баку и курортном поселке Sea Breeze Resort только в 2021–2022 годах мы планируем открыть семь новых ресторанов. Некоторые проекты — уже известные бренды из нашего портфеля: Zafferano, "Эдоко", Forte Bello, Fish Box, Cafe Milano», — сказал Агаларов российскому изданию «Коммерсант».

В целом холдинг планирует инвестировать 1 млрд рублей и открыть в 2021-2022 годах 11 новых ресторанов, в том числе усилить присутствие в Азербайджане, Московском регионе и продолжить развитие в Петербурге.

Crocus Group в настоящее время управляет 52 ресторанами, в том числе Shore House, «У дяди Макса», Rose Bar, «Рюмка водки Лепс», Lesnoy и пр. По собственным данным, в 2020 году оборот ресторанной части бизнеса группы снизился втрое, в течение двух лет компания ожидает роста этого показателя на 70%.