Предсказан дефицит смартфонов Samsung

Qualcomm, которая является одним из лидеров на рынке полупроводников, не может поставить Samsung необходимое количество процессоров. Об этом агентству на условиях анонимности рассказали два источника в американской компании. Спрос на чипы Qualcomm резко вырос в последние месяцы, компания не может обеспечить партнеров необходимым количеством процессоров из-за нехватки компонентов для их производства.

В 2021 году Samsung может заметно сократить производство смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

В частности, инсайдер заявил, что ощущается дефицит флагманского процессора — Snapdragon 888. Другой собеседник в компании предсказал, что из-за дефицита чипов в целом у Samsung возникнут проблемы с производством смартфонов низкого и среднего ценовых сегментов. Представитель Samsung, с которым связались журналисты, отказался от комментариев. В Qualcomm рассказали, что компания намерена решить проблемы с поставками в будущем.

«Спрос по-прежнему в основном превышает предложение», — заявил генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон.

По словам опрошенных Reuters аналитиков, нехватка микропроцессоров увеличивает стоимость даже самых дешевых чипов. Например, чип микроконтроллера от STMicroelectronics, первоначально оцененный в два доллара, теперь продается по 14 долларов за штуку.

Также корейская корпорация испытывает проблемы из-за обстоятельств непреодолимой силы. Например, производящий радиочастотные трансиверы завод Samsung в Техасе в феврале был вынужден прекратить работу из-за нехватки электроэнергии, вызванной зимними штормами.