Вилаят Эйвазов наказал зятя Али Гасанова
Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов объявил выговор начальнику Гарадагского районного управления полиции полковнику Исфандияру Мехбалыеву, сообщает haqqin.az.
Согласно информации, Исфандияр Мехбалыев наказан за недочеты в работе.
Отметим, что Исфандияр Мехбалыев является сыном председателя Конфедерации профсоюзов, депутата Милли Меджлиса Саттара Мехбалыева, зятем бывшего помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.