Пашинян подаст в отставку 23 марта?

Власти Армении в последние дни предпринимают серьезные шаги с тем, чтобы внести ясность в своей команде в вопрос проведения досрочных выборов. Об этом пишет во вторник ереванская газета "Паст".

Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, в последние два дня Никол Пашинян и несколько видных представителей партии "Гражданский договор" проводят встречи как с партийной верхушкой, так и с губернаторами областей, руководителями столичных муниципалитетов. Они хотят понять, каков рейтинг власти, а конкретнее - Никола Пашиняна на местах.

Дано конкретное поручение – быть готовыми к любому развитию событий, в том числе к выборам.

Газета, опять со ссылкой на свои источники, отмечает, что премьер Пашинян принял решение подать в отставку до 23 марта, а по некоторым сведениям, сегодня-завтра, если не случится ничего экстраординарного. В таком случае в мае в Армении состоятся внеочередные выборы.