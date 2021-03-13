COVİD-19 в Армении: 585 зараженных и 14 умерших за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 585 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

В общей сложности на утро 16 марта в стране зарегистрировано 179 287 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 8 469 лиц (за день их число увеличилось на 279). Выздоровели 166 702 человека (за последние сутки 292), скончались 3 277 пациентов (12 за последние сутки). Еще двое граждан с коронавирусом скончались, по формулировке армянских властей, «из-за иных болезней». Общее число таких случаев 839. Таким образом, общее число смертей достигло 4 116.