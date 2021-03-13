В Билясуваре у наркоторговцев изъяты 13 кг героина и автомат
Жителей Сальяна и Баку задержали с оружием и крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Ленкораньской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Билясуварского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, задержаны на территории района и доставлены в отдел полиции ранее судимый житель Ясамальского района Баку Т.Агаев и житель Сальянского района Р.Халилов. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты метамфетамин, автомат Калашникова и более 13 кг героина.
По факту проводится расследование.