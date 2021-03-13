Али Асадов: Обеспечение армии самым современным оружием будет продолжено

Высокий уровень оснащения Азербайджанской армии останется приоритетом государства. Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.

Али Асадов отметил, что Азербайджан успешно применил и протестировал в ходе Отечественной войны приобретенное современное вооружение и военную технику, которые были высоко оценены международными экспертами.

Премьер выразил сожаление в связи с разрушениями, учиненными Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

По его словам, Азербайджан вернет жизнь на освобожденные земли, и открытие коммуникаций принесет пользу всему региону.