Премьер-министр предупредил: «Закупки по завышенным ценам будут решительно пресекаться»

«В соответствии с поручением главы государства, проведение посевных работ на освобожденных землях на площади около 100 тыс. гектаров укрепит продовольственную безопасность страны», - об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил премьер-министр Али Асадов, сообщает парламентский корреспондент haqqin.az.

Премьер-министр отметил, что превращение освобожденных территорий в зоны «зеленой энергии» создаст условия для строительства новых ГЭС, и этому будет уделяться особое внимание.

«В предстоящий период будет обеспечено эффективное использование бюджетных расходов, дальнейшее усиление контроля с целью предотвращения чрезмерных расходов. Закупки по завышенным ценам будут решительно пресекаться. Будет продолжено поощрение государственно-частного партнерства. Кабинет министров обеспечит своевременное и полное выполнение всех поручений президента, принятых в качестве программы деятельности. Глубокие реформы, осуществляемые под руководством президента Ильхама Алиева, еще больше увеличат экономическую мощь Азербайджана. В настоящее время проводится серьезная подготовительная работа к постпандемическому периоду», - сказал премьер-министр.