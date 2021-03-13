Сестра Ким Чен Ына дала «совет» администрации Байдена

США и Южная Корея должны прекратить совместные военные учения на Корейском полуострове, заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи сестра лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Е Чен.

Она сказала, что КНДР готова к «особым мерам» в случае провокаций на полуострове.

«Пользуемся возможностью, чтобы предостеречь новую администрацию США от развеивания запаха пороха на нашей земле. Если она хочет спокойно спать в ближайшие четыре года, первым делом ей стоит воздержаться от этого»,— передает ЦТАК слова Ким Е Чен.

По ее словам, КНДР продолжит изучать «дальнейшее отношение и действия» властей Южной Кореи и может «аннулировать военное соглашение между Севером и Югом».

8 марта США и Южная Корея начали ежегодные совместные учения. Из-за пандемии коронавируса они проходят в сжатом формате, в режиме компьютерной симуляции упражнений в командном пункте.

Заявление Ким Е Чен вышло во время визита глав Госдепартамента и Минобороны США Энтони Блинкена и Ллойда Остина в Сеул и Токио. Остин в рамках поездки также посетит Индию. США, Япония, Индия и Австралия участвуют в четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), ключевой ролью которого обозначена реакция на давление Китая.