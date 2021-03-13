В Баку задержан наркодилер

Жителя Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции был задержан ранее судимый Санан Зульфугаров, у которого было обнаружено и изъято 15 кг героина, 1 кг 164 г марихуаны и 30 г метамфетамина. Задержанный сказал, что приобрел наркотики у иностранца для продажи.

Проводится расследование.