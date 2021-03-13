Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», хозяйству электроснабжения этих сел, находившихся под обстрелом армян, был нанесен сильный ущерб. На начальном этапе полностью будут обновлены линии электропередач, опорные столбы, трансформаторные подстанции и счетчики в трех селах, отмечается в сообщении пресс-службы. На территорию поставлено достаточное количество материалов.

В рамках проекта «Азеришыг в Карабах е» начаты восстановительные работы в восьми селах Агдамского района.

Планируется через месяц завершить работы в селах Гаджимамедли, Мамедбагирли и Афатли, где проживает около 1 200 абонентов. В села будет подаваться электроэнергия с недавно построенной 35/10 кВ подстанции Афатли.

Отметим, что в соответствии с указом президента Ильхама Алиева были обеспечены электричеством специальные здания государственного значения в освобожденных от оккупации районах Джебраил, Шуша, Лачин, Губадлы, Зангилан и Агдам. От Тертера до поселка Суговушан продолжается строительство новой 35 кВ линии электропередач.