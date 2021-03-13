Как уже сообщалось, Азербайджанская армия с 15 марта проводит оперативно-тактические учения. Так, в рамках учений расчеты беспилотных летательных аппаратов осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, расчеты БПЛА также решают задачи по обнаружению условных позиций, в том числе целей в глубине обороны условного противника, и передаче соответствующих данных на пункты управления.