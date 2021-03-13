Синоптики о погоде на завтра

В среду, 17 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром местами слабый туман, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 5-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах возможны дожди, в горных районах - снег. Местами туман, прогнозируется западный ветер, который днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

17 марта на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.