В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 309 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана во вторник, 16 марта.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен 241 651 случай заражения коронавирусом, из них 231 379 человек благополучно прошли лечение, 3 298 пациентов клиник скончались. Лечение 6 983 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.