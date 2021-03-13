В этой поездке представителей политического крыла Хезбаллы масса и символических совпадений, и далеко идущих целей. Причем не только конкретно Москвы и конкретно «партии Аллаха», но и других игроков на Ближнем Востоке.

Делегация военно-политического движения Хезбалла во главе с лидером парламентской фракции Ливана Мухаммадом Раадом прибыла в Москву, где уже провела переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Ожидается, что визит продлится 4 дня.

Десять лет войны и «борьбы за мир» в Сирии, системный кризис в Ливане, состоявшиеся несколько дней назад переговоры между Лавровым и премьер-министром Ливана Саадом Харири в Эмиратах, предстоящий визит в Россию главы МИД Израиля Габи Ашкенази и попытки активизации формата «РФ–Турция–Катар» — все это создает крайне интригующий фон проходящего визита представителей Хезбаллы.

Тактически в Сирии Москва, Тегеран и «партия Аллаха» - по одну сторону баррикад. Но только тактически, и только до первого, как говорится, поворота, за которым конфликт интересов этих трех участников просто неизбежен.

В Ливане Хезбалла – практически монополист в политике, «государство в государстве», со своей армией, полицией, системой налогообложения, тюрьмами и центрами содержания под стражей для тех, кто осмеливается критиковать это положение вещей. Руководство движения и его покровители в Тегеране считают это огромным достижением.

Что ж, тогда там не должны удивляться и тому, что острие массовых протестов, проходящих сейчас в Ливане, направлено по большей части именно против представителей Хезбаллы. К примеру, в минувшие выходные в Ливане жители шиитского района Баальбек выгнали из дома депутата от Хезбаллы Хусейна Эль-Хадж Хасана, обвинив его в коррупции. Люди окружили резиденцию депутата, жгли шины и перекрыли подъезды к ней.

Конечно, все можно списать на «заговоры и происки врагов», но в это уже мало кто верит в самом Ливане. Как мало кто верит и в то, что Хезбалла в реальности может наглядно продемонстрировать «свои усилия для улучшения качества жизни ливанцев, как борется с коррупцией и меняет картину управления министерствами», о котором твердят её лидеры.

Стало ли в Ливане и Сирии безопаснее от активности этого военно-политического движения? Улучшилась ли жизнь простых людей от его усилий? Крайне проблематичный и острый вопрос, который во многих СМИ предпочитают попросту не поднимать…