Сирия и Ливан Хезбаллу до Москвы довели по горячим следам
Делегация военно-политического движения Хезбалла во главе с лидером парламентской фракции Ливана Мухаммадом Раадом прибыла в Москву, где уже провела переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Ожидается, что визит продлится 4 дня.
В этой поездке представителей политического крыла Хезбаллы масса и символических совпадений, и далеко идущих целей. Причем не только конкретно Москвы и конкретно «партии Аллаха», но и других игроков на Ближнем Востоке.
Десять лет войны и «борьбы за мир» в Сирии, системный кризис в Ливане, состоявшиеся несколько дней назад переговоры между Лавровым и премьер-министром Ливана Саадом Харири в Эмиратах, предстоящий визит в Россию главы МИД Израиля Габи Ашкенази и попытки активизации формата «РФ–Турция–Катар» — все это создает крайне интригующий фон проходящего визита представителей Хезбаллы.
Тактически в Сирии Москва, Тегеран и «партия Аллаха» - по одну сторону баррикад. Но только тактически, и только до первого, как говорится, поворота, за которым конфликт интересов этих трех участников просто неизбежен.
В Ливане Хезбалла – практически монополист в политике, «государство в государстве», со своей армией, полицией, системой налогообложения, тюрьмами и центрами содержания под стражей для тех, кто осмеливается критиковать это положение вещей. Руководство движения и его покровители в Тегеране считают это огромным достижением.
Что ж, тогда там не должны удивляться и тому, что острие массовых протестов, проходящих сейчас в Ливане, направлено по большей части именно против представителей Хезбаллы. К примеру, в минувшие выходные в Ливане жители шиитского района Баальбек выгнали из дома депутата от Хезбаллы Хусейна Эль-Хадж Хасана, обвинив его в коррупции. Люди окружили резиденцию депутата, жгли шины и перекрыли подъезды к ней.
Конечно, все можно списать на «заговоры и происки врагов», но в это уже мало кто верит в самом Ливане. Как мало кто верит и в то, что Хезбалла в реальности может наглядно продемонстрировать «свои усилия для улучшения качества жизни ливанцев, как борется с коррупцией и меняет картину управления министерствами», о котором твердят её лидеры.
Стало ли в Ливане и Сирии безопаснее от активности этого военно-политического движения? Улучшилась ли жизнь простых людей от его усилий? Крайне проблематичный и острый вопрос, который во многих СМИ предпочитают попросту не поднимать…
Руководству Хезбаллы нужен контроль над сирийско-ливанской границей, этой становой жилой экономики движения, фундамент которой - контрабанда. Естественно, при полном отсутствии конкурентов. Ему также необходимы серьезные каналы политического влияния на правящие элиты в Дамаске.
И, разумеется, сохранение собственного квазигосударства в Ливане. Поскольку без этого Хезбалла быстро деградирует из военно-политического движения в набор маргинализированных полувоенных-полукриминальных группировок. Которые будут стремительно дробиться, переименовываться, объединяться, разъединяться, пока не сойдут на нет, оставив после себя недобрую и кровавую память.
Чтобы этого не произошло, нужно-то совсем немного: заручиться если не прямой поддержкой, то хотя бы лояльностью к себе Москвы. Но вряд ли получится. Потому как если интерес Хезбаллы к России понятен и легко читаем, то для Кремля партнерство с этим движением – сомнительная перспектива.
Более того, крайне токсичный актив, поскольку является препятствием на пути сотрудничества Москвы с Израилем и рядом арабских государств Персидского залива. Поговорить – поговорят, выслушают, вежливо скажут всё, что в таких случаях положено говорить по протоколу. И – не более того.
Поскольку за четыре десятилетия своего существования Хезбалла из «партии Аллаха» окончательно стала «партией бесконечных войн» на Ближнем Востоке, от которых мир уже совершенно устал и стремится от них избавиться. Потому и спрос, и цена на агентов этих войн на «внешнеполитической бирже» стремительно падают вниз. А другое Хезбалла просто не умеет и не хочет.