Рабочая группа Минэкологии и Бакинского транспортного агентства будет разрабатывать и реализовывать совместные проекты и мероприятия по созданию благоприятной экологической среды в столице, снижению количества вредных выбросов, выделяемых автомобильным транспортом. Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В рамках деятельности рабочей группы представители Министерства экологии и природных ресурсов нанесли ознакомительный визит в Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ). Представители министерства были проинформированы о деятельности Центра, в том числе о программно-электронной карте для управления географическими информационными системами (ГИС), проекте «Индекс качества воздуха». Участники встречи обсудили деятельность рабочей группы и ознакомились с процессом работы ЦИУТ.

В целях устойчивого развития в сфере «Обеспечения открытости, безопасности и экологической устойчивости больших и малых городов» согласно главе 11 Устава ООН БТА тоже вносит свой вклад. Для создания благоприятной экологической среды в Баку БТА активно участвует как в местных, так и зарубежных платформах, изучает и применяет лучший опыт.