Кремль: российские и турецкие военные тесно взаимодействуют в Сирии

У России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие там продолжается, хотя в тех районах, где оно идет, ситуация остается непростой. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российские военные весьма тесно взаимодействуют с турецкими коллегами в Сирии на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами двух стран. "Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма непростой... но тем не менее взаимодействие продолжается. Есть и разногласия по Сирии", - сказал Песков.