Разыскиваемого в Грузии мужчину задержали в Баку
Подозреваемого в совершении различных преступлений в Грузии мужчину задержали в Баку.
В пресс-службе МВД сообщили, что в результате проведенной сотрудниками 32-го отдела Сураханского районного управления полиции операции был задержан Самир Исмаилов, подозреваемый в совершении кражи в одном из продовольственных магазинов на территории района. В ходе расследования было установлено, что С.Исмаилов разыскивается правоохранительными органами Грузии по подозрению в совершении различных преступлений в этой стране.
Расследование по указанным фактам продолжается.