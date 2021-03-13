Депутат Кочарян: оппозиция не смогла добиться своих целей в Армении

Депутат заявил, что политическая повестка акции на проспекте исчерпала себя. К тому же идут обсуждения поиска политических решений существующих проблем.

Депутат от блока "Мой шаг", председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян предлагает освободить проспект Баграмяна и предложить протестующим там гражданам проводить пикет в другой части города. Об этом он заявил на заседании комиссии, сообщает Sputnik Armenia.

"Эти палатки могут понадобиться армии. Акция постепенно превращается в бессмысленное препятствие, поскольку их цель не достигнута, и мы нормально приходим на работу, заседания проводим, все госучреждения нормально действуют", - сказал он, добавив, что у оппозиции не получается ввести страну в политический кризис, и она лишь причиняет неудобства жителям проспекта.

Кочарян обратился к замначальника полиции Ара Фиданяну, задавшись вопросом, как долго может длиться эта ситуация. "Функция полиции - регулировать внутренние вопросы. Государство и правоохранители должны отреагировать", - заявил он.

Отмечается, что проспект Баграмяна перекрыт с 25 февраля. Оппозиционное "Движение за спасение родины" установило там палатки и круглосуточно проводит акции. 9 марта оппозиционеры перекрыли также улицу Демирчяна, где находится служебный вход в парламент Армении.