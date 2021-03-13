В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
В Кремле считают Башара Асада легитимным руководителем Сирии и прикладывают усилия для урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что Асад является легитимным руководителем Сирийского государства, мы прикладываем изрядные усилия для придания импульсов по работе по конституции и в целом по продвижению сирийского урегулирования по политическому треку", - сказал Песков6 которого цитирует РИА Новости.