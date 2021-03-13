В Гренландии под километровым слоем льда нашли живые растения

В образцах льда из Гренландии выявили остатки древних растений. Они находились на глубине почти одной мили (1,6 км) под ледяной толщей, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Бурение ледника в северо-западной части Гренландии провели еще в 1966 году. Но затем пробы замороженного осадка затерялись на несколько десятилетий. Их случайно обнаружили в 2017 году. В 2019 году ученый из Вермонтского университета Эндрю Крист изучил образцы в микроскоп. Он ожидал увидеть песок и камни, но вместо этого обнаружил ветки и листья. Это указывало, что в сравнительно недавнем прошлом Гренландия была лишена льда и покрыта мхом (и, возможно, деревьями).

Крист вместе с коллегами из Колумбийского и Копенгагенского университетов проанализировал остатки листьев. Он отметил, что ледяные щиты обычно уничтожают все на своем пути. Но тонкие структуры растений прекрасно сохранились, как будто они были живыми еще вчера.

«Это капсула времени, показывающая, что когда-то жило в Гренландии», – подчеркнул ученый.

Исследование показало, что Гренландия была свободна ото льда в течение последнего миллиона лет, а возможно, и дольше. Лед полностью таял в ходе сравнительно недавних теплых периодов на планете, а, следовательно, это может произойти и в наши дни.