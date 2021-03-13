Партия Меркель еще с Меркель, но уже будто без наш комментарий
Одно из самых важных запланированных событий в мире в этом году – парламентские выборы в Германии, которые пройдут в сентябре. Их важность обусловлена тем, что на них будет решен вопрос, кто сменит Ангелу Меркель, шестнадцатый год стоящую во главе этого ключевого европейского государства. Это обстоятельство, в свою очередь, увеличивает значение региональных выборов, череда которых предшествует парламентским, но именно их результаты позволяют спрогнозировать, что произойдет на общенациональных выборах осенью.
В минувшее воскресенье голосовали жители Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, земель, в которых проживает шестая часть немецких избирателей, одиннадцать из 62 миллионов. И Христианско-демократическому союзу, партии Ангелы Меркель, похвастаться нечем. В Баден-Вюртемберге 32,6% голосов получили «зеленые», ХДС досталось 24,1%, социал-демократам - 11%. В Рейнланд-Пфальце лидировали социал-демократы с 35,7% голосов. Это тем обиднее, что здесь ХДС долго шел в опросах первым, но в итоге получил только 27,7%.
Это, во-первых, означает, что в обеих землях у власти останутся нынешние главы правительств: Малу Драйер из СДПГ (Рейнланд-Пфальц) и «зеленый» Винфрид Кречман (Баден-Вюртемберг). И там, и там позиции правящих партий оказались непоколебимы. И если социал-демократу христианские демократы еще как-то хоть попытались навязать борьбу, пусть в итоге и проигранную, то в соседней земле у них не было даже шансов.
Винфрид Кречман, десяток лет руководящий Баден-Вюртембергом, яркий пример лидера, который может претендовать и на руководство германским правительством. Он чрезвычайно популярен: его работой довольны 67% местных избирателей, в число которых входят и сторонники христианских демократов. И именно «зеленым» нынче отходят голоса, которые ХДС заметно теряет.
На этих местных выборах партия Меркель просела на 3-5%, а поддержка «зеленых» выросла на 2-4%, в то время как у социал-демократов и свободных демократов осталась на прежнем уровне. Но по стране в целом падение больше: в июне прошлого года за партию Меркель готовы были голосовать 40%, сейчас – около 33%. Правда, и Меркель, оставаясь канцлером, уже не руководит партией, два месяца назад уступив партийный штурвал Армину Лашету. И это сказывается, очевидно, негативным образом.
При том, что недовольство правящей ХДС, которая расплачивается, в том числе, за общую усталость от коронавируса, растет, одновременно падает и поддержка радикальной оппозиции, в первую очередь правой «Альтернативы для Германии». Не увеличивается и поддержка леваков из партии с таким же названием – «Левая».
А вот «зеленые» неожиданно укрепляются. По предварительному прогнозу, если ничего существенным образом не изменится, осенью ХДС может остаться без власти, которая перейдет к пестрой коалиции из «зеленых», свободных демократов и социал-демократов, вроде тех коалиций, которые правят в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, где нынче прошли выборы. И кто-то из лидеров этих партий возглавит правительство. Правда, уже трудно представить, чтобы новый германский канцлер продержался у власти столько, сколько это удавалось Ангеле Меркель, «мутти» - матушке немецкого народа.