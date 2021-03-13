Одно из самых важных запланированных событий в мире в этом году – парламентские выборы в Германии, которые пройдут в сентябре. Их важность обусловлена тем, что на них будет решен вопрос, кто сменит Ангелу Меркель, шестнадцатый год стоящую во главе этого ключевого европейского государства. Это обстоятельство, в свою очередь, увеличивает значение региональных выборов, череда которых предшествует парламентским, но именно их результаты позволяют спрогнозировать, что произойдет на общенациональных выборах осенью.

В минувшее воскресенье голосовали жители Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца, земель, в которых проживает шестая часть немецких избирателей, одиннадцать из 62 миллионов. И Христианско-демократическому союзу, партии Ангелы Меркель, похвастаться нечем. В Баден-Вюртемберге 32,6% голосов получили «зеленые», ХДС досталось 24,1%, социал-демократам - 11%. В Рейнланд-Пфальце лидировали социал-демократы с 35,7% голосов. Это тем обиднее, что здесь ХДС долго шел в опросах первым, но в итоге получил только 27,7%.

Это, во-первых, означает, что в обеих землях у власти останутся нынешние главы правительств: Малу Драйер из СДПГ (Рейнланд-Пфальц) и «зеленый» Винфрид Кречман (Баден-Вюртемберг). И там, и там позиции правящих партий оказались непоколебимы. И если социал-демократу христианские демократы еще как-то хоть попытались навязать борьбу, пусть в итоге и проигранную, то в соседней земле у них не было даже шансов.

Винфрид Кречман, десяток лет руководящий Баден-Вюртембергом, яркий пример лидера, который может претендовать и на руководство германским правительством. Он чрезвычайно популярен: его работой довольны 67% местных избирателей, в число которых входят и сторонники христианских демократов. И именно «зеленым» нынче отходят голоса, которые ХДС заметно теряет.