В Германии автомобиль протаранил толпу: есть погибшие
Автомобиль наехал на группу людей в Лейпциге, по меньшей мере два человека погибли, двое пострадали, сообщила полиция Саксонии.
Nach einem Unfall auf der Prager Straße, Ecke Franzosenallee in #Leipzig kommt es in diesem Bereich zu Verkehrsseinschränkungen, wir bitten diesen weiträumig zu umfahren. Auch der Linienverkehr der @LVB_direkt ist betroffen. pic.twitter.com/edQZnk8JB1— Feuerwehr Leipzig (@Feuerwehr_LE) March 16, 2021
"По имеющимся на данный момент данным, в ходе несчастного случая 50-летний водитель наехал на группу людей. Два человека погибли и два пострадали", - сообщается в Twitter полиции. Территория оцеплена, на месте находятся полиция и экстренные службы, задействован вертолет спасательной службы.
По данным таблоида Bild, автомобиль наехал на группу людей, которые стояли рядом с остановкой трамвая.
"Сейчас все похоже на несчастный случай", - цитирует таблоид представителя полиции. Водитель автомобиля находится под надзором правоохранителей. О причинах аварии не сообщается.