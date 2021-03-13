В Германии автомобиль протаранил толпу: есть погибшие

Автомобиль наехал на группу людей в Лейпциге, по меньшей мере два человека погибли, двое пострадали, сообщила полиция Саксонии.

"По имеющимся на данный момент данным, в ходе несчастного случая 50-летний водитель наехал на группу людей. Два человека погибли и два пострадали", - сообщается в Twitter полиции. Территория оцеплена, на месте находятся полиция и экстренные службы, задействован вертолет спасательной службы.

По данным таблоида Bild, автомобиль наехал на группу людей, которые стояли рядом с остановкой трамвая.

"Сейчас все похоже на несчастный случай", - цитирует таблоид представителя полиции. Водитель автомобиля находится под надзором правоохранителей. О причинах аварии не сообщается.