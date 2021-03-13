Наиля Аббасова, специально для haqqin.az Фото: Авт. 15:13

Сегодня привлечение к управлению молодых специалистов сохраняет свою актуальность, и это не случайно, так как одним из успешных залогов осуществляющихся в Азербайджане масштабных реформ является проводимая в стране кадровая политика. Данный аспект также нашел свое отражение в документе стратегической значимости «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан – 2030». Согласно документу, в основе одного из пяти Национальных приоритетов лежит развитие конкурентного человеческого капитала – профессиональных кадров, которые будут способствовать эффективному и динамичному развитию в социально-экономической и других сферах страны. Yüksəliş – социальный лифт, новые возможности Yüksəliş – банк одарённых управленцев с современным мировоззрением. В основе успешности исполнения поставленных главой государства задач значимую роль играет конкурс Yüksəliş («Восхождение») по выявлению будущих управленцев, адаптированных к современным реалиям и более открытых к инновациям. Ведь именно молодые специалисты с прогрессивным мышлением и современным мировоззрением могут продуктивно воплотить в жизнь новые реформы.

Цель конкурса, учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма. Отметим, что конкурс состоит из 5 этапов, 3 из которых - регистрация, онлайн-отбор и очный этап - уже завершились, и скоро стартует полуфинал, а за ним - финал. Интерес к конкурсу проявило большое количество людей, что демонстрирует доверие к организаторам. В целом в Yüksəliş прошли регистрацию 11 760 желающих, из которых 9 775 были допущены к участию. А после недавно прошедшего очного этапа, в котором приняли участие 711 кандидатов, до полуфинала дошли 309 участников. Особо хочется отметить, что из 309 полуфиналистов 47 - женщины. Онлайн-экзамен на таком уровне в Азербайджане проводился впервые, и для того, чтобы оправдать доверие, необходимо было сформировать прозрачный механизм оценивания. Поэтому организаторы конкурса приняли решение проводить оценивание на всех этапах конкурса по Т-шкале, которая используется в самых передовых международных экзаменационных системах (TOEFL, GMAT, SAT). Необходимо подчеркнуть, что данная система оценивания экзаменов в Азербайджане впервые была применена именно в конкурсе Yüksəliş. Этот метод подсчета результатов считается самым востребованным, прозрачным и справедливым в мире на сегодняшний день. Руководитель рабочий группы Фархад Гаджиев говорит: «Хочу отметить, что экзамены Yüksəliş впервые были проведены в онлайн-режиме. И несмотря на многочисленность участников, сразу после экзамена на экране участников отображалось количество правильных и неправильных ответов, что также обеспечило прозрачность экзамена. Вопросы для каждого этапа конкурса подбирались не случайно. Была организована проверка каждого вопроса на его уместность и актуальность». Но и это еще не все. Также впервые в стране именно в рамках Yüksəliş были проведены психометрические тесты и созданы психологические портреты участников. Наряду с результатами теста, каждый участник получил возможность ознакомиться с психологическим анализом в 17-страничном отчете, представленном организаторами. Yüksəliş дарит новые возможности Подобного рода конкурсы открывают для участников новые возможности проявить себя и направить свой потенциал и энергию на эффективное саморазвитие. Поэтому Yüksəliş можно назвать своего рода трамплином на пути достижения очередных высот для уверенных в себе и желающих испытать свои знания и навыки молодых людей.

В Азербайджане проживает и работает множество талантливых, инициативных руководителей с высоким интеллектуальным уровнем, о которых мало кто знает. Однако после окончания конкурса их имена будут звучать на всю страну, а их карьера стремительно пойдет ввысь. В свою очередь, благодаря прозрачному и справедливому отбору государство получит богатый резерв высококвалифицированных менеджеров сразу в нескольких сферах деятельности, которые благодаря своему прогрессивному и креативному мышлению будут с успехом воплощать в жизнь масштабные проекты и поставленные задачи. Согласно статистике, если до очного этапа дошли участники, 50% которых (940 человек) набрали при поступлении в вуз 500+ баллов, то уже среди 309 полуфиналистов 67% (206 человек) набрали при поступлении 500+ баллов. Yüksəliş – индивидуальный подход к каждому участнику Несмотря на огромный интерес к конкурсу и большое число желающих в нем участвовать, изначально работа команды Yüksəliş была построена так, чтобы происходила постоянная обратная связь. Yüksəliş стал надежной площадкой, отличающейся не только прозрачным и справедливым оцениванием результатов экзаменов, но и своим подходом к участникам. Из-за большого количества заявок из регионов были организованы мобильные регистрационные автобусы Yüksəliş для помощи в регистрации желающих.

Заранее предусмотрев то, что одновременное онлайн-участие около 10 тысяч человек может вызвать во время экзамена технические проблемы, сотрудники конкурса организовали пробный экзамен, а также создали «Колл-центр» - 1820. Помимо этого, организаторы создали сразу несколько платформ для облегчения обращения участников. Каждый желающий мог задать вопрос, потратив всего несколько минут и отправив его на электронную почту, а также на любую из официальных страниц конкурса в социальных сетях (Facebook: https://www.facebook.com/yuksalishmusabiqesi; Instagram: https://www.instagram.com/yukselishmusabiqesi/; Twitter: https://twitter.com/yukselish_az), где они получали оперативные ответы. Также всей информацией по конкурсу можно ознакомиться на официальном сайте www.yukselish.az. Итак, до окончания конкурса осталось всего лишь два этапа: полуфинал и финал. Согласно правилам, в полуфинале участники в составе команд под наблюдением приглашенных специалистов из различных сфер будут решать поставленные перед ними задачи, требующие лидерских навыков и определенных знаний. Среди прочих вопросов в полуфинале и финале также будут представлены кейсы, связанные с развитием освобожденных территорий, которые участники должны будут решать. Руководители уже проводят встречи с участниками на онлайн-площадках. На сегодняшний день организовано более 20 вебинаров.