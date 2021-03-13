Новое поколение кадров страны. Кто они? правительство создает банк одарённых управленцев
Сегодня привлечение к управлению молодых специалистов сохраняет свою актуальность, и это не случайно, так как одним из успешных залогов осуществляющихся в Азербайджане масштабных реформ является проводимая в стране кадровая политика. Данный аспект также нашел свое отражение в документе стратегической значимости «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан – 2030». Согласно документу, в основе одного из пяти Национальных приоритетов лежит развитие конкурентного человеческого капитала – профессиональных кадров, которые будут способствовать эффективному и динамичному развитию в социально-экономической и других сферах страны.
Yüksəliş – социальный лифт, новые возможности
Yüksəliş – банк одарённых управленцев с современным мировоззрением. В основе успешности исполнения поставленных главой государства задач значимую роль играет конкурс Yüksəliş («Восхождение») по выявлению будущих управленцев, адаптированных к современным реалиям и более открытых к инновациям. Ведь именно молодые специалисты с прогрессивным мышлением и современным мировоззрением могут продуктивно воплотить в жизнь новые реформы.
Цель конкурса, учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы на фоне стремительно меняющихся условий в развитие управленческого механизма.
Отметим, что конкурс состоит из 5 этапов, 3 из которых - регистрация, онлайн-отбор и очный этап - уже завершились, и скоро стартует полуфинал, а за ним - финал. Интерес к конкурсу проявило большое количество людей, что демонстрирует доверие к организаторам. В целом в Yüksəliş прошли регистрацию 11 760 желающих, из которых 9 775 были допущены к участию. А после недавно прошедшего очного этапа, в котором приняли участие 711 кандидатов, до полуфинала дошли 309 участников. Особо хочется отметить, что из 309 полуфиналистов 47 - женщины.
Онлайн-экзамен на таком уровне в Азербайджане проводился впервые, и для того, чтобы оправдать доверие, необходимо было сформировать прозрачный механизм оценивания. Поэтому организаторы конкурса приняли решение проводить оценивание на всех этапах конкурса по Т-шкале, которая используется в самых передовых международных экзаменационных системах (TOEFL, GMAT, SAT). Необходимо подчеркнуть, что данная система оценивания экзаменов в Азербайджане впервые была применена именно в конкурсе Yüksəliş. Этот метод подсчета результатов считается самым востребованным, прозрачным и справедливым в мире на сегодняшний день.
Руководитель рабочий группы Фархад Гаджиев говорит: «Хочу отметить, что экзамены Yüksəliş впервые были проведены в онлайн-режиме. И несмотря на многочисленность участников, сразу после экзамена на экране участников отображалось количество правильных и неправильных ответов, что также обеспечило прозрачность экзамена. Вопросы для каждого этапа конкурса подбирались не случайно. Была организована проверка каждого вопроса на его уместность и актуальность».
Но и это еще не все. Также впервые в стране именно в рамках Yüksəliş были проведены психометрические тесты и созданы психологические портреты участников. Наряду с результатами теста, каждый участник получил возможность ознакомиться с психологическим анализом в 17-страничном отчете, представленном организаторами.
Yüksəliş дарит новые возможности
Подобного рода конкурсы открывают для участников новые возможности проявить себя и направить свой потенциал и энергию на эффективное саморазвитие. Поэтому Yüksəliş можно назвать своего рода трамплином на пути достижения очередных высот для уверенных в себе и желающих испытать свои знания и навыки молодых людей.
В Азербайджане проживает и работает множество талантливых, инициативных руководителей с высоким интеллектуальным уровнем, о которых мало кто знает. Однако после окончания конкурса их имена будут звучать на всю страну, а их карьера стремительно пойдет ввысь. В свою очередь, благодаря прозрачному и справедливому отбору государство получит богатый резерв высококвалифицированных менеджеров сразу в нескольких сферах деятельности, которые благодаря своему прогрессивному и креативному мышлению будут с успехом воплощать в жизнь масштабные проекты и поставленные задачи.
Согласно статистике, если до очного этапа дошли участники, 50% которых (940 человек) набрали при поступлении в вуз 500+ баллов, то уже среди 309 полуфиналистов 67% (206 человек) набрали при поступлении 500+ баллов.
Yüksəliş – индивидуальный подход к каждому участнику
Несмотря на огромный интерес к конкурсу и большое число желающих в нем участвовать, изначально работа команды Yüksəliş была построена так, чтобы происходила постоянная обратная связь. Yüksəliş стал надежной площадкой, отличающейся не только прозрачным и справедливым оцениванием результатов экзаменов, но и своим подходом к участникам. Из-за большого количества заявок из регионов были организованы мобильные регистрационные автобусы Yüksəliş для помощи в регистрации желающих.
Заранее предусмотрев то, что одновременное онлайн-участие около 10 тысяч человек может вызвать во время экзамена технические проблемы, сотрудники конкурса организовали пробный экзамен, а также создали «Колл-центр» - 1820.
Помимо этого, организаторы создали сразу несколько платформ для облегчения обращения участников. Каждый желающий мог задать вопрос, потратив всего несколько минут и отправив его на электронную почту, а также на любую из официальных страниц конкурса в социальных сетях (Facebook: https://www.facebook.com/yuksalishmusabiqesi; Instagram: https://www.instagram.com/yukselishmusabiqesi/; Twitter: https://twitter.com/yukselish_az), где они получали оперативные ответы. Также всей информацией по конкурсу можно ознакомиться на официальном сайте www.yukselish.az.
Итак, до окончания конкурса осталось всего лишь два этапа: полуфинал и финал. Согласно правилам, в полуфинале участники в составе команд под наблюдением приглашенных специалистов из различных сфер будут решать поставленные перед ними задачи, требующие лидерских навыков и определенных знаний. Среди прочих вопросов в полуфинале и финале также будут представлены кейсы, связанные с развитием освобожденных территорий, которые участники должны будут решать.
Руководители уже проводят встречи с участниками на онлайн-площадках. На сегодняшний день организовано более 20 вебинаров.
После полуфинала из 309 участников только 100 избранных с сильнейшими лидерскими качествами пройдут в финал. В мероприятиях, проводимых в рамках финала, управленческие навыки участников будут оцениваться с помощью специальных заданий на основе матрицы компетенций конкурса. По окончании конкурса будут выбраны 20 победителей, проявивших себя лучше всех остальных. Каждый из них получит денежный приз в размере 20 000 манатов.
Очень важно, что 10 тысяч манатов из этой суммы победители должны будут потратить на повышение квалификации или учебу, предоставив организаторам отчет. Вторую часть суммы они смогут использовать по своему усмотрению. Это правило введено для того, чтобы даже после окончания конкурса у будущих лидеров была возможность совершенствовать свои профессиональные навыки.
Необходимо также подчеркнуть, что модели компетенций, установленные в рамках конкурса, соответствуют компетенциям, недавно объявленным Всемирным экономическим форумом в качестве ключевых бизнес-навыков, которые понадобятся в 2025 году.
В 2019 году эксперты Yüksəliş выделили 9 основных моделей компетенций для будущих управленцев. Интересным моментом является то, что модели компетенций, представленные в рамках конкурса в 2019 году, соответствуют тем компетенциям, которые в феврале 2021 года Всемирный экономический форум представил в качестве прогноза ключевых бизнес-навыков, которые будут воcтребованы к 2025 году.
Поэтому, подводя итоги, можно сделать выводы, что в стремительно меняющемся мире, где старые «методы» трудоустройства уже не работают, единственным козырем для карьерного роста и благосостояния являются профессиональные компетенции, а конкурс Yüksəliş — это билет в безграничные возможности на рынке труда для людей, постоянно работающих над собой и верящих в свой потенциал. Также Yüksəliş – это кратчайший путь для восхождения по карьерной лестнице талантливых целеустремлённых людей с креативным мышлением, которые хотят поделиться своими идеями и стремятся внести вклад в развитие своей страны. А еще Yüksəliş – это площадка для новых полезных знакомств с лучшими специалистами страны, для новых идей, обмена опытом с профессионалами своего дела и приобретения новых бесценных знаний.