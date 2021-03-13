Unibank стремится создать платформу для ведения бизнеса 24/7

Директор по корпоративному бизнесу КБ Unibank Турал Гусейнов в своем интервью рассказал о работе банка в 2020 году, о том, как банк будет адаптировать корпоративный бизнес в новых условиях.

- С какими вызовами столкнулся корпоративный бизнес вашего банка в 2020 году?

- 2020 год для нас начинался с хорошей тенденцией роста продаж. Так, в январе и феврале у нас был почти двукратный рост в продажах МСБ в целом, 20%-ный рост в доходах транзакционного бизнеса. Однако дальше страна столкнулась с первым ударом пандемии, и нам, как и всем участникам рынка, пришлось перестраиваться и адаптироваться к новым условиям.

Во-первых, нам предстояло помочь своим клиентам справиться с последствиями чрезвычайной ситуации. Мы решили остановить начисление пени за просрочки, по итогам индивидуальных встреч с клиентами из пострадавших сфер бизнеса поменяли графики согласно договоренностям. Многим клиентам предоставили кредитные каникулы по оплатам как основного долга, так и процентов, снизили тарифы на обслуживание. Параллельно с этим мы продолжили кредитование открытых и частично открытых сфер, уделяя особое внимание приоритетным для страны направлениям – продовольствию и медикаментам.

Во-вторых, нам было необходимо перевести больше услуг в дистанционные каналы. По оценке SME Banking Club (за 2019 год), наш интернет-банк вошел в Топ-3 в стране, однако в связи с новыми вызовами нам пришлось пересмотреть и ускорить планы его развития. Необходимо было создать новые ценности для клиентов в текущих условиях и отвечать требованиям периода всеобщей изоляции и карантина. И этого мы добились с успехом. За короткий период нам удалось увеличить долю операций в интернет-банке с 65% до 90-93% в зависимости от вида услуг.

- За счет чего стал возможным такой рост активности использования интернет-банка?

- Наша команда в кратчайшие сроки пересмотрела приоритеты и разработала новый план развития интернет-банка. Перед нами стояла цель – сделать так, чтобы клиенту не было необходимости посещать офис банка. Одновременно мы приняли программу мотивации для клиентов с фокусом на дистанционные каналы. И начиная с марта мы поэтапно реализовывали этот план.

Наши клиенты, как частные предприниматели, так и юридические лица, получили возможность открывать счета, не приходя в банк. Это очень помогло справиться с нагрузкой на филиалы, когда государство оказывало бизнесу финансовую поддержку. Счета открывали предприниматели из различных регионов страны, находящихся на карантине. Были даже случаи открытия счетов предпринимателями, которые остались в других странах из-за закрытия границ.

Заемщики с открытыми кредитными линиями смогли получать транши через интернет-банк. Эта функция оказалась настолько удобной, что сейчас 100% выдач траншей по кредитным линиям перешло на платформу интернет-банка. В свою очередь это дало толчок росту доли платежей в интернет-банке, как внутри страны, так и за рубеж.

Все клиенты получили возможность открытия и ведения зарплатных проектов в интернет-банке, с функционалом добавления и удаления сотрудников, продлением срока карт. Также были автоматизированы многие процессы, связанные с заказом карт, что позволило сэкономить время клиентов.

- Это большой объем работы за короткий период. Сколько людей у вас работает в этом направлении?

- Нам очень помог опыт, приобретенный два года назад, когда банк организовал тренинги для топ-менеджмента в Москве с целью изучения возможности внедрения методики Agile. Тогда мы побывали на встречах и изучали опыт применения Agile в Сбербанке, Mail.ru и Альфа-Банке.

В данном случае мы применили полученный опыт. Сформировали две команды, состоящие из сотрудников бизнеса и IT. При этом почти все работали из дома. Кураторы направлений IT и бизнеса были напрямую вовлечены в проекты и на еженедельной основе следили за прогрессом проектов, помогали в оперативном решении возникающих вопросов. Чтобы сделать что-то на качественно новом уровне, нужна полная переработка процесса: от интерфейса на клиентской стороне до процессов на стороне банка. Это требует участия многих подразделений и многих систем в разной степени готовности к изменениям. Иногда на то, чтобы договориться, уходит больше ресурсов, чем на саму разработку и внедрение. Конечно, это не классическое применение Agile, однако это дало результат. Фактически усилиями 10-12 человек нам удалось в поставленные сроки справиться с задачей.

- Какие основные задачи в развитии интернет-банка вы ставите перед собой на будущее?

- Ситуация с эпидемией коронавируса показала, что мир изменился, и банки должны перестраиваться под новую реальность. На первом этапе перед нами стоит задача перевода максимум услуг на онлайн-платформу и доведения процента использования интернет-банка до 95-100% в зависимости от вида услуг. Кроме уже реализованных обновлений, наши клиенты смогут заказывать и получать бизнес-карты, размещать депозиты, получать МСП кредиты с залогом не выходя из офиса.

Начиная со второй половины 2021 года мы планируем работу над созданием новой онлайн-платформы для бизнеса и мобильного приложения на ее основе, где клиент сможет получать не только банковские услуги.

Сейчас клиенты хотят, чтобы банк трансформировался в удобную платформу для ведения бизнеса и предлагал дополнительные продукты и сервисы, которые работают 24/7, несут в себе ценность для бизнеса, делают работу предпринимателей проще и удобнее. И именно этого мы планируем добиться. Мы собираемся создать экосистему, где крупные компании смогут проводить операции, пользуясь преимуществом Open Banking, и предлагать свои товары через B2B; где малый бизнес получит многофункциональный CRM и помощь в учете налогов и множество других полезных функций.

- Как оцениваете потенциал развития интернет-банка в Азербайджане?

- Потенциал развития мобильного и интернет-банка в нашей стране очень высокий. На примере лидирующих банков на рынках России, Турции и Казахстана мы видим, как далеко за рамки традиционного банкинга может выйти финансовое учреждение и какие конкурентные преимущества это может дать.

Мы понимаем, что клиенты, просыпаясь утром, первым делом не думают о банке. Они думают о чем-то очень конкретном, связанном с их бизнесом: как получить товар, продать его, заплатить налоги, оформить нужные документы и т.п. Клиенты хотят, чтобы банковские сервисы работали максимально быстро, просто и понятно. Чтобы они не требовали дополнительных действий. Именно по этой причине мы стремимся создать новый максимально удобный мобильный банк и улучшенный интернет-банк для бизнеса.