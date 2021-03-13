Глава МИД Словакии летит в Баку
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок совершит рабочий визит в Азербайджан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что визит состоится завтра.
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок совершит рабочий визит в Азербайджан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что визит состоится завтра.
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