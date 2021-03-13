Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 15:29

В Америке разразился политический кризис, который грозит превратиться для администрации Джо Байдена в настоящую катастрофу. Южную границу Соединенных Штатов штурмуют толпы иммигрантов с юга, но ни местные, ни федеральные власти не знают, как остановить этот поток. Только за февраль агенты службы пограничного контроля задержали свыше 100 тысяч человек, это на 28 процентов больше, чем за предыдущий месяц. В марте, как ожидается, это число лишь возрастет: ежедневно здесь задерживают свыше 4 тысяч нелегалов.

Но новой тенденцией в этом неконтролируемом потоке непрошеных гостей стало массовое проникновение на территорию США детей - от совсем еще юных до тинэйджеров. Они нелегально пересекают границу без родителей, но у многих в карманах находят листочки бумаги с номерами телефонов родственников, которые уже находятся в Америке. Задумка тех, кто отправил их сюда, проста: детям приказано любым путем закрепиться в Штатах, а затем создать базу для приема близких родственников. Большинство взрослых задерживают на границе и отправляют обратно. А у детей особый статус: их помещают во временные приюты в пограничных районах, и местные власти рассчитывают найти для них семьи, которые в будущем смогли бы их приютить. Совсем непростая задача, поскольку число задержанных детей уже перевалило за 9 с половиной тысяч. Они спят на матрасах на полу в переполненных помещениях, практически не принимают душ, им не хватает воды и еды. Левые вокруг Байдена начали резко критиковать президента, считая такое положение недопустимым. Но единственное, что планируют сделать власти, - это переместить всех детей в крупные залы в больших городах, где обычно проходят политические съезды. А дальнейшая стратегия не определена.

Республиканцы, разумеется, на полную катушку используют начавшийся кризис. На южную границу выехала группа из 12 конгрессменов, руководимая лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти. Ее задача - изучить положение и объявить на всю страну: президент Трамп был совершенно прав, когда закручивал гайки в иммиграционном законодательстве. Построенная Трампом стена на границе с Мексикой оказалась бесполезной, поскольку ее соорудили лишь на отдельных участках, и те торчат из земли как памятник волюнтаризма бывшего лидера. Однако более жесткий контроль и массовая депортация нежелательных пришельцев сделали свое дело: на границе за четыре года Трампа при общем хаосе в стране стало спокойнее. «Это не просто кризис, это просто разрыв сердца, - говорит о нынешней ситуации Маккарти. - Самое печальное, что этого не должно было произойти. Данная ситуация была полностью спровоцирована новой администрацией». Политические противники Байдена еще в период президентской кампании говорили, что цель демократов - расширить свой ядерный электорат за счет голосов 11 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся в стране и которым, если они будут хорошо себя вести, через несколько лет будет предоставлено гражданство. Демократы и не особенно отрицали наличие таких планов. Но то, что начало происходить на границе в первые два месяца президентства Байдена, республиканцы могут использовать как мощное политическое оружие, чтобы отобрать у демократов большинство и в палате представителей Конгресса, и в сенате на промежуточных выборах-2022. И эта угроза для команды Байдена вполне реальна, учитывая остроту миграционного кризиса, который, по словам республиканцев, «угрожает жизни американцев». В результате кризис на границе может затмить бесспорные успехи Байдена в принятии стимулирующего экономического пакета на 1,9 триллиона долларов и в целом успешный ход вакцинации против коронавируса в стране.