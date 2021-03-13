Президента избрали, чтобы он молчал haqqin.az из Вашингтона, наша корреспонденция

Евгений Бай, спецкор, Вашингтон

В Америке разразился политический кризис, который грозит превратиться для администрации Джо Байдена в настоящую катастрофу. Южную границу Соединенных Штатов штурмуют толпы иммигрантов с юга, но ни местные, ни федеральные власти не знают, как остановить этот поток. Только за февраль агенты службы пограничного контроля задержали свыше 100 тысяч человек, это на 28 процентов больше, чем за предыдущий месяц. В марте, как ожидается, это число лишь возрастет: ежедневно здесь задерживают свыше 4 тысяч нелегалов.

ежедневно на границе с США задерживают свыше 4 тысяч нелегалов

Но новой тенденцией в этом неконтролируемом потоке непрошеных гостей стало массовое проникновение на территорию США детей - от совсем еще юных до тинэйджеров. Они нелегально пересекают границу без родителей, но у многих в карманах находят листочки бумаги с номерами телефонов родственников, которые уже находятся в Америке. Задумка тех, кто отправил их сюда, проста: детям приказано любым путем закрепиться в Штатах, а затем создать базу для приема близких родственников.

Большинство взрослых задерживают на границе и отправляют обратно. А у детей особый статус: их помещают во временные приюты в пограничных районах, и местные власти рассчитывают найти для них семьи, которые в будущем смогли бы их приютить. Совсем непростая задача, поскольку число задержанных детей уже перевалило за 9 с половиной тысяч. Они спят на матрасах на полу в переполненных помещениях, практически не принимают душ, им не хватает воды и еды.

Левые вокруг Байдена начали резко критиковать президента, считая такое положение недопустимым. Но единственное, что планируют сделать власти, - это переместить всех детей в крупные залы в больших городах, где обычно проходят политические съезды. А дальнейшая стратегия не определена.

наплыв беспризорных детей стал новой головной болью Америки

Республиканцы, разумеется, на полную катушку используют начавшийся кризис. На южную границу выехала группа из 12 конгрессменов, руководимая лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти. Ее задача - изучить положение и объявить на всю страну: президент Трамп был совершенно прав, когда закручивал гайки в иммиграционном законодательстве. Построенная Трампом стена на границе с Мексикой оказалась бесполезной, поскольку ее соорудили лишь на отдельных участках, и те торчат из земли как памятник волюнтаризма бывшего лидера. Однако более жесткий контроль и массовая депортация нежелательных пришельцев сделали свое дело: на границе за четыре года Трампа при общем хаосе в стране стало спокойнее.

«Это не просто кризис, это просто разрыв сердца, - говорит о нынешней ситуации Маккарти. - Самое печальное, что этого не должно было произойти. Данная ситуация была полностью спровоцирована новой администрацией».

Политические противники Байдена еще в период президентской кампании говорили, что цель демократов - расширить свой ядерный электорат за счет голосов 11 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся в стране и которым, если они будут хорошо себя вести, через несколько лет будет предоставлено гражданство. Демократы и не особенно отрицали наличие таких планов.

Но то, что начало происходить на границе в первые два месяца президентства Байдена, республиканцы могут использовать как мощное политическое оружие, чтобы отобрать у демократов большинство и в палате представителей Конгресса, и в сенате на промежуточных выборах-2022. И эта угроза для команды Байдена вполне реальна, учитывая остроту миграционного кризиса, который, по словам республиканцев, «угрожает жизни американцев». В результате кризис на границе может затмить бесспорные успехи Байдена в принятии стимулирующего экономического пакета на 1,9 триллиона долларов и в целом успешный ход вакцинации против коронавируса в стране.

президенту лучше молчать - решило окружение

Против Байдена оборачивается и его известная всему миру путаница в мозгах. Выступая недавно на первой после своего избрания сессии «вопрос-ответ» в формате городского собрания в штате Висконсин он вдруг брякнул: «Подавляющее большинство из тех 11 миллионов лиц без документов не являются выходцами из Латинской Америки (в США их называют hispanics)».

Так кто же эти нелегалы? Может, они прилетели с Антарктиды?

Любой американский школьник знает, что в Америку бегут прежде всего жители беднейших стран Центральной Америки - Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, за ними следует Мексика. По официальной статистике, их 73 процента. Есть, конечно, и те, кто, как сказал Байден, прилетел на самолете и не пожелал возвращаться домой, но их абсолютное меньшинство.

В том самом интервью Байден допустил еще одну нелепицу. Он сказал, что в Китае больше пенсионеров, чем работающих людей, что не позволяет стране обеспечивать устойчивый рост.

Эта сентенция не относится к теме этих заметок, но вкупе со всем сказанным ставит вопрос: что творится в голове президента США? Кстати, на его путаные высказывания все чаще стали обращать внимание не только прореспубликанский телеканал Fox и консервативная газета New York Post, но и такие предельно расположенные к демократам СМИ, как CNN.

Кстати, Байден за два месяца не провел ни одной пресс-конференции в Белом доме. Вероятно, его команда решила, что, чем дольше он будет молчать, тем лучше.