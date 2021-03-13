МЧС обратилось к населению Азербайджана

Распространение вируса COVID-19 в Азербайджане на фоне продолжающейся во всем мире пандемии делает нежелательным традиционное проведение праздника Новруз в этом году. Об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям к населению Азербайджана в связи с праздником Новруз.

Министерство в своем обращении призывает население соблюдать требования особого карантинного режима, введенного в стране для предотвращения распространения инфекции COVID-19, провести предстоящие нерабочие дни только с членами семьи, избегать массовых собраний, соблюдать правила личной гигиены и пользоваться защитной маской.

«Также напоминаем о важности неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности для предотвращения возможных нежелательных событий», — отметили в МЧС.