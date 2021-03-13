Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день экспериментально проверено, в том числе и в лабораториях нашего института, что «Спутник V», сыворотка, полученная от вакцинированных «Спутник V», прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19», — сказал он.

Ранее Гинцбург заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» наблюдается нулевая смертность, до сих пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода.