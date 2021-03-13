«Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса
Вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.
«На сегодняшний день экспериментально проверено, в том числе и в лабораториях нашего института, что «Спутник V», сыворотка, полученная от вакцинированных «Спутник V», прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19», — сказал он.
Ранее Гинцбург заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» наблюдается нулевая смертность, до сих пор не было зарегистрировано ни одного летального исхода.