Сына экс-премьера Грузии осудили на три года

Тбилисский городской суд признал Бессариона Жвания, сына экс-премьера Грузии Зураба Жвания, виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 3 годам лишения свободы. Полтора года из них он проведет в тюрьме, сообщает Sputnik Грузия.



Суд признал Бессариона Жвания виновным в нанесении тяжкого вреда здоровья внуку экс-депутата парламента Грузии, бизнесмена Гоги Топадзе - Левану Топадзе. Решением суда после выхода из тюрьмы еще полтора года Жвания отбудет условное наказание.

Жвания был задержан в августе 2020 года за попытку убийства Левана Топадзе. Однако позже обвинение было переквалифицировано и его судили лишь за нанесение вреда здоровью.