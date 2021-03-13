В UNEC проводятся «Дни науки»

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) дан старт «Дням науки». В мероприятии, проведенном в онлайн-режиме, наряду с профессорско-преподавательским составом UNEC, приняли участие известные ученые, представители общественности и члены семей шехидов.

Директор ДОУНД профессор Захид Мамедов отметил, что в рамках Дня науки – 27 марта, утвержденного распоряжением президента страны, в UNEC 15-30 марта будут организованы «Дни науки», совместно с факультетами, исследовательскими центрами, а также зарубежными университетами и научно-исследовательскими институтами будут проведены научные семинары, круглые столы и научные дискуссии в онлайн-режиме.

Модератор мероприятия, директор отдела Координации и организации работ исследовательских центров Рена Гусейнова на первом мероприятии, состоявшемся в рамках «Дней науки», отметила, что Центром эмпирических исследований UNEC были проведены широкие обсуждения в связи с влиянием Отечественной войны на общество.

Затем руководитель Центра эмпирических исследований UNEC Хатаи Алиев выступил с презентацией по теме «Влияние Отечественной войны на трансформацию мышления в обществе и удовлетворенность населения жизнью». Докладчик представил концептуальный взгляд на Отечественную войну, рассказал о нематериальных и материальных факторах, влияющих на удовлетворенность населения жизнью. Он также рассказал о влиянии войны на трансформацию мышления общества, институциальной динамике, надежде людей на будущее, динамике удовлетворенности жизнью. Х.Алиев довел до внимания участников мероприятия, что, согласно социальному опросу, победа, одержанная в Отечественной войне, значительно повлияла на трансформацию мышления общества и повышение удовлетворенности населения.