Azercell готов к реализации концепций «Умный город» и «Умная деревня»

Города и деревни, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, должны основываться на концепциях «Умный город» и «Умная деревня», а также на самых передовых мировых технологиях. Следуя этой концепции, Azercell стал первой компанией, которая протестировала и подготовила сетевую инфраструктуру, необходимую для обеспечения подключения к Интернету вещей ряда устройств, которые будут использоваться в различных решениях в проектах «Умный город» и «Умная деревня».

Azercell Telecom, который стремится значительно улучшить качество жизни своих пользователей за счет применения новых технологий, также будет следовать этой цели, участвуя в проектах «Умный город» и «Умная деревня». Инфраструктура этой концепции основана на высоких технологиях, а некоторые из устройств, используемых для работы сервисов в рамках этих проектов, могут работать в действующей сети 2G/3G/LTE Azercell, представляя собой наименее энергоемкие решения. Цифровые данные необходимо передавать в центральную систему с помощью датчиков и устройств (например, счетчиков воды и газа, используемых в сельском хозяйстве датчиков и т.д.). Для поддержки этого типа датчиков и устройств операторы мобильной связи предлагают функцию «сети с низким энергопотреблением» (NB-IoT - Narrow-Band Internet of Things) в сетях LTE. Azercell Telecom также реализовал эту возможность в своей сети, провел необходимые тесты и подготовил своих абонентов к запуску новой технологии.

Примерами подобных решений, широко используемых в мире, являются следующие устройства:

• Дверные датчики - так называемые магнитные датчики или датчики входа. Эти датчики представляют собой устройства, которые в системах наблюдения показывают, открыта ли дверь. Они также играют важную роль в усилении систем безопасности и обеспечении высокого качества обслуживания.

• Датчики уровня воды или топлива - подходят для использования в открытых или подземных резервуарах. Позволяют измерить свободный объем резервуара для воды или топлива за счет определения пустого пространства.

• Датчики газа - газовые датчики с низким энергопотреблением используются в системах обнаружения газа с целью предотвращения утечки и предупреждения пользователя.

• «Умный» датчик парковки, позволяющий контролировать парковочные места и отведенное для автомобиля место на парковке.

• «Умный» датчик слежения - очень удобен для компаний с точки зрения отслеживания товаров и производственных активов, снижения затрат и экономии за счет применения технологических решений на основе IoT.

• «Умный» датчик контроля отходов, предоставляющий информацию о наполненных мусорных баках. Датчик позволяет осуществлять мониторинг баков в реальном времени и оптимально планировать маршруты следования мусоросборочных машин.

За счет более эффективного использования энергоресурсов в рамках проектов «Умный город» и «Умная деревня» влияние негативных процессов на окружающую среду и здоровье человека сводится к минимуму. Основная идея этих систем заключается в объединении и управлении всеми возможными службами и объектами административных территорий посредством единой компьютеризированной системы. Эффективное использование активов и ресурсов, организованное с использованием различных электронных и цифровых методов, возможно обеспечить с помощью данных, которые собираются с помощью датчиков Интернета вещей.

Понятия «Умный город» и «Умная деревня» в силу массы преимуществ и положительных сторон, несомненно, станут неотъемлемой частью мегаполисов, а также небольших и средних городов в будущем. Применение «умных» систем означает улучшение окружающей среды, экономию времени, снижение затрат на безопасность, более эффективную работу города в целом, развитие сельского хозяйства на основе новейших технологий, высокую производительность.

Azercell, являясь для своих пользователей проводником в мир технологий будущего, позволяет им жить и работать в более комфортной и «умной» среде благодаря неограниченным возможностям и телекоммуникационным технологиям, предоставляемым Интернетом вещей в настоящее время.