В Баку задержаны грабители фото, видео
Сотрудники Ясамальского 29-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых по подозрению в грабеже задержали Рамига Азимова и Табиба Алиева, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
В ходе расследования было установлено, что злоумышленники подошли к прохожему и попросили одолжить на время мобильный телефон. После чего они забрали у гражданина телефон марки Samsung стоимостью 410 манатов и кошелек с 280 манатами и скрылись с места происшествия.
Задержанные признались в содеянном. По факту проводится расследование.