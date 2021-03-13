Россию, терроризм и Китай назвали главными угрозами НАТО

Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО. Об этом заявил на онлайн пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о работе организации в 2020 году.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", - сказал Стодтенберг, е

По словам Столтенберга, Китай и Россия все теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения, что определяет будущие вызовы безопасности НАТО. "Все это вместе определяет вызовы НАТО в будущем. И вот почему важно, что НАТО продолжает адаптироваться под вызовы авторитарного Китая и более агрессивной России", - добавил он.