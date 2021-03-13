Новое назначение в сети маркетов BRAVO

Господин Ленди имеет более 35 лет опыта работы в сфере ритейл, проработав в Великобритании в Waitrose, Safeway, Marks and Spenсer. После 6 лет работы в розничной торговле продуктами питания на Ближнем Востоке в 2016 году Кевин Ленди приступает к работе в BRAVO на должности операционного директора, в 2018 году назначается ритейл-директором.

Предыдущий исполнительный директор BRAVO Заур Микаилов успешно продолжит свой карьерный путь на новом поприще, о его дальнейшем назначении будет сообщено отдельно. Коллектив и руководство сети маркетов BRAVO благодарят Заура Микаилова за проделанную для компании за эти годы работу и желают ему успехов в его дальнейших начинаниях.