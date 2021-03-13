В Ереване заявление Тер-Петросяна об отставке Пашиняна назвали «бессодержательным»

«Общество и без того устало от взаимных обвинений и подобных высказываний – предатель-не предатель, убежище, проблемы безопасности и т.д. Считаю, что каждый должен сконцентрироваться и думать о своем рейтинге, а подобные бессодержательные предложения отнюдь не способствуют повышению политического рейтинга», - сказал Бадасян в беседе с журналистами, комментируя вчерашнее заявление Тер-Петросяна, сообщает Новости Армении.

«Результаты последнего исследования, проведенного IRI, достаточно ясно говорят о том, кто имеет политический рейтинг, у кого какие ожидания могут быть во время внеочередных выборов. Полагаю, что это заявления политического характера, их содержательное обсуждение исключено, это несерьезно», - сказал армянский министр.

На вопрос, почему же тогда премьера сопровождает огромное число охраны, Бадасян заявил, что государство в состоянии обеспечить охрану и безопасность премьер-министра, тут не надо искать сенсации.