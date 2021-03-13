Некоторые из инвалидных колясок были предоставлены инвалидам в Центре профессионально-технической реабилитации для людей с ограниченными возможностями Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Азербайджанская диаспора Приморского края РФ при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой отправила в нашу страну 566 инвалидных колясок для людей с ограниченными возможностями, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Агентства Фаиг Агаев, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Шахин Джамалов и другие.

Было отмечено, что уход и реабилитация людей с ограниченными возможностями - одно из основных направлений успешной социальной политики президента Ильхама Алиева. Меры в этом направлении постоянно расширяются, также проводится важная работа по обеспечению людей с ограниченными возможностями реабилитационными средствами.

Только в прошлом году Министерство труда и социальной защиты населения предоставило инвалидам около 35 000 средств реабилитации, в том числе 1 000 инвалидных колясок. В течение года 1 252 инвалидам в разных регионах Азербайджана, в том числе 262 инвалидам карабахской войны, было предоставлено 7 151 средство реабилитации. В послевоенный период 15 военнослужащих были обеспечены современными высокотехнологичными протезами, 210 инвалидов войны получили 1 220 реабилитационных средств, ветераны, получившие ранения на войне, - моторизованные инвалидные коляски.

На мероприятии люди с ограниченными возможностями поблагодарили правительство и диаспору Азербайджана за внимание и заботу.

Также участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в Центре профессионально-технической реабилитации для людей с ограниченными возможностями.