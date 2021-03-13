Криштиану Роналду и еще 24 футболиста против Азербайджана Состав сборной Португалии
Сборная Португалии объявила состав на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Азербайджана, Сербии и Люксембурга.
Главный тренер Фернанду Сантуш пригласил в национальную команду 25 футболистов:
вратари – Антони Лопеш («Олимпик» Лион, Франция), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон Уондерерс», Англия), Руй Силва («Гранада», Испания);
защитники – Жоао Кансело («Манчестер Сити», Англия), Седрик Суареш («Арсенал», Англия), Домингош Дуарте («Гранада», Испания), Пепе («Порту»), Жозе Фонте («Лилль», Франция), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Германия), Нуно Мендеш («Спортинг»);
полузащитники – Данило Перейра («ПСЖ», Франция), Жоао Палинья («Спортинг»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон Уондерерс», Англия), Жоао Моутиньо («Вулверхэмптон Уондерерс», Англия), Бруно Фернандеш («Манчестер Юнайтед, Англия), Ренату Саншес («Лилль», Франция), Сержио Оливейра («Порту»);
нападающие – Бернардо Силва («Манчестер Сити», Англия), Педро Нето («Вулверхэмптон Уондерерс», Англия), Диого Жота («Ливерпуль», Англия), Криштиану Роналду («Ювентус», Италия), Рафа Силва («Бенфика»), Жоао Феликс («Атлетико» Мадрид, Испания), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт, Германия).
Матч Португалия – Азербайджан из-за пандемии перенесен из Лиссабона в итальянский Турин на стадион «Ювентуса», за который выступает Криштиану Роналду. Игра состоится 24 марта.